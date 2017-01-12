Пострадавшие в крупной аварии на Тартуском шоссе считают, что сегодняшнее решение окружного суда назначить совершившему аварию Оливеру Кобингу реальный тюремный срок справедливо и обжаловать это решение они не собираются.

"Пострадавшие обжаловали решение уездного суда, поскольку, по их мнению, суд должен был изолировать совершившего такой проступок человека от общества по меньшей мере на несколько месяцев, то есть назначить шоковое наказание", — сказал Delfi присяжный адвокат Индрек Сирк.

Сирк еще добавил, что Оливер Кобинг не просто совершил ДТП, а превысил разрешенную скорость более чем в два раза, выехал на перекресток на красный свет, а также был пьян.

"Это тяжелейшие нарушения правил дорожного движения, которые зачастую приводят к ДТП и по отдельности. Кобинг на самом деле не выразил сожаления перед пострадавшими и никак не возместил ущерб и не предложил помощь пострадавшим. Он навестил одного пострадавшего в больнице и выразил сожаление в суде, но, по оценке пострадавших, это не искренне", — сказал Сирк.

Пострадавшие ходатайствовали перед окружным судом об оценке правильности присужденных компенсаций, но суд посчитал, что компенсации справедливы. Поскольку компенсацию неимущественного ущерба назначают по справедливому усмотрению суда и окружной суд тоже занял позицию, компенсации следует считать справедливыми.