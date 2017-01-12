"Пострадавшие обжаловали решение уездного суда, поскольку, по их мнению, суд должен был изолировать совершившего такой проступок человека от общества по меньшей мере на несколько месяцев, то есть назначить шоковое наказание", — сказал Delfi присяжный адвокат Индрек Сирк.
Сирк еще добавил, что Оливер Кобинг не просто совершил ДТП, а превысил разрешенную скорость более чем в два раза, выехал на перекресток на красный свет, а также был пьян.
"Это тяжелейшие нарушения правил дорожного движения, которые зачастую приводят к ДТП и по отдельности. Кобинг на самом деле не выразил сожаления перед пострадавшими и никак не возместил ущерб и не предложил помощь пострадавшим. Он навестил одного пострадавшего в больнице и выразил сожаление в суде, но, по оценке пострадавших, это не искренне", — сказал Сирк.
Пострадавшие ходатайствовали перед окружным судом об оценке правильности присужденных компенсаций, но суд посчитал, что компенсации справедливы. Поскольку компенсацию неимущественного ущерба назначают по справедливому усмотрению суда и окружной суд тоже занял позицию, компенсации следует считать справедливыми.