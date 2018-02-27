Пострадавшей в столкновении с поездом в волости Саку оказалась 22-летняя девушка

Полиция раскрыла пол и возраст пострадавших в результате произошедшего накануне на участке между Саку и Каземетса столкновения легкового автомобиля и пассажирского поезда Elron.

В больницу с места происшествия была доставлена 22-летняя пассажирка автомашины, сообщила утром во вторник полиция, пишет rus.err.ee.

Накануне было известно о том, что пострадал и 38-летний водитель автомобиля. Однако он в госпитализации не нуждался.

В пресс-службе Пыхьяской префектуры уточнили, что легковой автомобиль под управлением 38-летнего мужчины в 18:04 занесло на скользкой дороге, из-за чего автомобиль ударился на железнодорожном переезде о поезд.