26.10.2017, 12:20

Последствия первого снега: 51 ДТП менее чем за 12 часов

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Talvine tee
Talvine tee.Foto: Madis Veltman

Зимняя погода пришла в Эстонию вчера вечером, когда пошел густой снег. Оказалось, что не все водители к нему подготовились.

Согласно сообщению Департамента полиции и погранохраны, серьезных инцидентов не произошло, но в промежуток времени с 20 часов вечера до 7 утра произошло 51 ДТП.

К счастью, никто не пострадал, был приченен лишь имущественный ущерб. Большинство ДТП произошло из-за скользкой поверхности дороги.

На дорогах также были обнаружены 11 препятствий движению, в основном это были упавшие от ветра деревья.

Полиция советует всем, кто сегодня планирует сесть за руль автомобиля:

  • запаситесь временем и терпением, путь может занять больше времени, чем обычно
  • соблюдайте дистанцию
  • выберите скорость, соответствующую дорожным условиям
  • пристегните ремень безопасности
  • старайтесь избегать маневров на дороге
  • поддерживайте хорошую видимость: очистите лобовое стекло, зеркала и т.д.
  • используйте фары ближнего света
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии