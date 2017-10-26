Последствия первого снега: 51 ДТП менее чем за 12 часов

Зимняя погода пришла в Эстонию вчера вечером, когда пошел густой снег. Оказалось, что не все водители к нему подготовились.

Согласно сообщению Департамента полиции и погранохраны, серьезных инцидентов не произошло, но в промежуток времени с 20 часов вечера до 7 утра произошло 51 ДТП.

К счастью, никто не пострадал, был приченен лишь имущественный ущерб. Большинство ДТП произошло из-за скользкой поверхности дороги.

На дорогах также были обнаружены 11 препятствий движению, в основном это были упавшие от ветра деревья.

Полиция советует всем, кто сегодня планирует сесть за руль автомобиля: