Обычно зимняя волна холодов приносит проблемы с легковыми автомобилями, а домохозяйствам досаждают замерзающие трубопроводы.

Поскольку зимние температуры изменчивы и таяние снега чередуется с замерзанием воды, стоит тщательно выбирать и место для парковки. ”Если случится так, что снег или лед упадет с крыши дома на автомобиль, это обязательно следует зафиксировать в присутствии домовладельца или полиции”, — говорит он. Клиенты страхования ”каско” компании ERGO часто пользовались услугами бесплатной автомобильной помощи для запуска транспортного средства, а также в случае аварий, выездов с дороги и увязания в снегу.

Во избежание проблем с запуском автомобиля, при наступлении холодов следует проверить исправность аккумулятора. Если емкость аккумулятора существенно снизилась или аккумулятор не аккумулирует электроэнергию, стоит задуматься о его замене. ”В холода следует использовать качественное зимнее дизельное топливо. В случае дизельных автомобилей было бы разумно проверить также исправность свечей накаливания в предпусковом подогревателе, обеспечивающем бесперебойный запуск.

Также перед началом поездки стоит очистить все стекла салона и зеркала, чтобы видимость не была ограничена”, — посоветовал Таави Кёэтс, руководитель отдела поддержки клиентов по возмещению ущерба компании ERGO.

Старые транспортные средства могут испытывать проблемы с запуском и после длительного стояния на холоде. ”Никто ведь не хочет, чтобы автомобиль, припаркованный перед домов в конце рабочей недели, в понедельник больше так и не завелся. Поэтому по возможности стоит держать автомобиль в теплом гараже или же предпринимать какую-нибудь поездку на выходных”, — добавил Кёэтс. В холодную погоду важно и соответствие шин требованиям. Правильное и одинаковое давление в шинах помогает безопасно передвигаться по скользким зимним дорогам.

Во избежание замерзания трубопроводов в доме должна быть проделана большая работа еще до наступления зимы, но кое-что можно сделать и тогда, когда холода уже настали. ”На дачах, где люди постоянно не проживают и поэтому не отапливаются, во избежание возникновения ущерба следует слить воду из трубопровода и закрыть его”, — сказала Туули Кальберг, эксперт по рассмотрению имущественного ущерба компании ERGO.

Замерзание трубопровода часто начинается с водомерных узлов, расположенных в подвале дома. ”Чтобы температура в подвале не опускалась ниже нуля, следует изыскать решения для утепления этого помещения. Подспорьем могут стать временные радиаторы или укрывание подвальных окон”, — добавила Кальберг. Если известно, где под землей пролегают трубы, на этом участке стоит оставлять снег неубранным, поскольку зимой он служит лучшей природной теплоизоляцией, сохраняющей в земле тепло.

Если трубы все же замерзли, можно для начала проверить, чтобы главный водопроводный кран был закрыт. С помощью этой меры можно предотвратить возможные аварии водопровода. ”Замерзшие трубы легко лопаются, и возникающая из-за этого сантехническая авария приносит много неприятностей. Ни в коем случае нельзя размораживать замерзшую трубу с помощью открытого пламени. Также опасно использовать воздуходувку или фен.

В результате неумелого пользования вместо оттаявшего трубопровода может возникнуть пожар”, — добавила Кальберг. Если страхование жилья включает в себя также отдельную услугу домашней помощи, страховка поможет организовать и все связанное с размораживанием трубопровода.