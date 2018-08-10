10.08.2018, 11:13

После вчерашнего инцидента детские сады района Кесклинн получат тревожные кнопки


rus.delfi.ee
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После вчерашнего инцидента детские сады района Кесклинн получат тревожные кнопки
Foto: Anna Aurelia Minev

Управа района Кесклинн хочет повысить безопасность во всех детских садах района и предложит им возможность установить тревожные кнопки.

В связи со случаем в детском саду Марди, когда на его территорию пробрался мужчина, который вел себя непредсказуемо, управа района Кесклинн предложит всем детским садам района установить тревожную кнопку.

«Хочу поблагодарить полицейских, которые молниеносно отреагировали на вызов и примерно через полторы минуты после него были около детского сада, а также директора Трийну Коткас за спокойствие и быстрые действия. К счастью, никто из детей, родителей или воспитателей не пострадал, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. - Чтобы повысить безопасность детских садов, управа района Кесклинн обратится к ним с предложением установить так называемую тревожную кнопку. Это самое малое из того, что мы можем сделать. Именно в разговоре c директором детского сада Марди появилась идея обеспечить все детские сады района возможностью при необходимости вызвать помощь».

По его словам, пока только один детский сад обратился в управу с просьбой установить тревожную кнопку, однако пригодилась бы такая кнопка многим. В планах обсудить с персоналом детских садов, родителями и полицией то, какие еще шаги нужно предпринять для обеспечения безопасности детей.

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