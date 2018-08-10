10.08.2018, 11:13

После вчерашнего инцидента детские сады района Кесклинн получат тревожные кнопки

 (2)
rus.delfi.ee
EST 19
После вчерашнего инцидента детские сады района Кесклинн получат тревожные кнопки
Foto: Anna Aurelia Minev

Управа района Кесклинн хочет повысить безопасность во всех детских садах района и предложит им возможность установить тревожные кнопки.

В связи со случаем в детском саду Марди, когда на его территорию пробрался мужчина, который вел себя непредсказуемо, управа района Кесклинн предложит всем детским садам района установить тревожную кнопку.

«Хочу поблагодарить полицейских, которые молниеносно отреагировали на вызов и примерно через полторы минуты после него были около детского сада, а также директора Трийну Коткас за спокойствие и быстрые действия. К счастью, никто из детей, родителей или воспитателей не пострадал, - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. - Чтобы повысить безопасность детских садов, управа района Кесклинн обратится к ним с предложением установить так называемую тревожную кнопку. Это самое малое из того, что мы можем сделать. Именно в разговоре c директором детского сада Марди появилась идея обеспечить все детские сады района возможностью при необходимости вызвать помощь».

По его словам, пока только один детский сад обратился в управу с просьбой установить тревожную кнопку, однако пригодилась бы такая кнопка многим. В планах обсудить с персоналом детских садов, родителями и полицией то, какие еще шаги нужно предпринять для обеспечения безопасности детей.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях

10.08.2018
По состоянию на 16.00 пятницы подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.
Подробнее


ФОТО: Пожар на месте приземления выпущенной испанским истребителем ракеты наконец потушен

10.08.2018
Спасательному департаменту удалось потушить пожар в месте, где упала выпущенная испанским истребителем ракета. Эксперты Сил обороны исследуют территорию, но ракету до сих пор не нашли.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

10.08.2018
Вчера в Нарве на территории Кренгольмской мануфактуры состоялся предпоказ посвященного жизни и творчеству Яака Йоала спектакля ”Кремлевские соловьи” в постановке Tartu Uuus Teater. Сегодня вечером состоится премьера, а потом еще 10 представлений, на каждое из которых ожидается по 2000 зрителей.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Личность умершего вчера при задержании мужчины до сих пор не установлена

10.08.2018
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что личность говорившего по-фински мужчины, который умер вчера во время задержания полицией в центре Таллинна, все еще не установлена, хотя у них есть предположения, кто это.
Подробнее

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

10.08.2018
Председатель Нарвского отделения Центристской партии Яна Тоом сказала, что она признает принятое в пятницу решение правления партии о том, что получившие подозрение в коррупции члены гособрания Нарвы должны из него уйти, но намерена пообщаться с этими членами партии, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


9 заблуждений о подсчете калорий, которые портят тебе жизнь

10.08.2018
Подсчет калорий – один и самых легких и доступных методов похудения. Но не все с ним так просто – в Сети можно встретить немало мифов, заблуждений и неверных рекомендаций. Мы собрали главные мифы о калориях и тут же их опровергли.
Подробнее