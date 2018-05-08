08.05.2018, 19:29

Попавшийся в Эстонии с 3 млн контрабандных сигарет гражданин Литвы наказан судом

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rus.delfi.ee
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SIGARETID
SIGARETIDFoto: Sven Arbet

Более трёх миллионов контрабандных сигарет обнаружили сотрудники Налогово-таможенного департамента на трассе Икла-Пярну, сообщает rus.err.ee. По словам специалистов, данная партия — это еще не самая большая находка незаконно ввезенного в страну табака в этом году.

В конце апреля на трассе Икла-Пярну сотрудники Налогово-таможенного департамента проверили большегруз с литовскими номерами. Оказалось, что наряду с официально оформленными пластиковыми гранулами в фургоне находилось и несколько ящиков контрабандных сигарет, передает "Актуальная камера".

"Всего обнаружили 3 миллиона 180 тысяч сигарет. Сумма акциза на такое количество была бы больше 350 тысяч евро", — говорит руководитель следственного отдела Ляэнеской службы Налогово-таможенного департамента Пеэтер Пайсуотс.

К настоящему времени водитель — гражданин Литвы — уже получил наказание — cуд приговорил его к одному году условного заключения с двухлетним испытательным сроком.

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