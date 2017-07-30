Попавшего на Кихну в аварию пьяного водителя доставили в больницу вертолетом

Мужчина с признаками алкогольного опьянения, врезавшийся в субботу на автомобиле в дерево на острове Кихну, был доставлен вертолетом в Северо-Эстонскую региональную больницу, передает rus.err.ee.

ДТП произошло в субботу около 16:40, сообщила в воскресенье пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения за рулем Toyota Carina-E в местечке Линакюла съехал с дороги и врезался в дерево.

Вертолет доставил его в Северо-Эстонскую региональную больницу для лечения.

В ту же больницу в субботу был доставлен еще один пострадавший пьяный водитель: 46-летний мужчина, который на четвертом километре шоссе Кийса-Майдла потерял управление мопедом Romet Motors RXL и съехал с дороги в придорожную канаву.