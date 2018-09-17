Поножовщина на рынке Паэ: стали известны подробности

Стало известно, что пострадавшие — мужчины 46, 53 и 49 лет. Все они были доставлены в больницу. Как сообщает Пыхьяская префектура, один из них в субботу был отпущен долечиваться домой.

Собранные к настоящему моменту данные позволяют говорить о том, что инициаторами конфликта стали потерпевшие, но полиция подчеркивает, что выяснение обстоятельств продолжается.

Все участники конфликта были пьяны.

Нападавший был задержан прибывшими на место стражами порядка через три минуты после случившегося недалеко от места, где все произошло.