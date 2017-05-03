Помощник волостного старейшины обвиняется в коррупции в особо крупных размерах

Лыунаская окружная прокуратура в рамках общего производства передала в суд уголовное дело, согласно которому, помощник старейшины волости Юленурме Хальянд Каазик обвиняется в коррупции в особо крупных размерах.

Согласно обвинению, в 2016 году связанная с Каазиком фирма продала другой фирме недвижимость за 870 000 евро, которая была приобретена OÜ H.H.Kaasik годом ранее за 18 000 евро. Стоимость сделки была связана с детальной планировкой данных недвижимых вещей, находившейся на рассмотрении волостной управы. Таким образом, Каазик как помощник старейшины был экономически заинтересован в детальной планировке, что могло повлиять на его действия и решения как должностного лица.

По оценке прокурора Марге Пюсс, по сути речь идет о сделке, в ходе которой Каазик использовал свое служебное положение для обеспечения личной экономической выгоды. По ее словам, согласно антикоррупционному закону, Каазику следовало бы отстранится от принятия решений по данным вопросам.

Судебные слушания по делу начнутся в Тартуском уездном суде 31 августа.