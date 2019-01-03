03.01.2019, 20:02
Помогите найти! В Финляндии пропал уроженец Эстонии
Родственники разыскивают 51-летнего Свена, который пропал в Финляндии 23 декабря 2018 года. До сих пор мужчина не вышел на связь со своими родственниками.
Родственники разыскивают 51-летнего Свена, который пропал в Финляндии 23 декабря 2018 года. До сих пор мужчина не вышел на связь со своими родственниками.
Лийна Юурикас пишет в Facebook, чтобы о информацию о местонахождении Свена сообщали ей или в полицию. Пост написан на эстонском и финском языках.
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