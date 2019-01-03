Помогите найти! В Финляндии пропал уроженец Эстонии

rus.delfi.ee EST 31

Facebook

Родственники разыскивают 51-летнего Свена, который пропал в Финляндии 23 декабря 2018 года. До сих пор мужчина не вышел на связь со своими родственниками.