16.11.2018, 10:05

”Помню, кто-то попросил кусить мороженое — и кусил”. Июльская стрельба в центре Таллинна попала на камеру

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rus.delfi.ee
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В июле этого года после словесной перепалки Таави Сынаялг перед кафе Cafe VS , что в центре Таллинна, выстрелил в человека. Теперь же можно увидеть кадры с камеры охраны, находящейся на соседнем здании.

На видео видно, как Таави Сынаялг идет с другом через дорогу от Westmani äri, и у них завязывается конфликт с молодежью около кафе. После нескольких словесных выпадов Сынаялг идет к припаркованному Land Cruiser, достает пистолет и стреляет в одного молодого человека. После выстрела люди, шедшие по улице и испугавшись, бегут в укрытие в ближайшее здание. Почти моментально на место приезжает первый патруль.

В материалах судебного дела есть и сами показания Сынаялга. Он рассказывает, как они рано утром около пяти прибыли в Cafe VS, а потом решили уйти. ”Мы хотели зайти в Westman и взять там мороженого и сигарет. После перешли через переход назад — к бару, и тут возник конфликт с 4-5 молодыми людьми. Я помню, как кто-то попросил кусить мороженое — и кусил. В этом не было проблемы, но тут откуда-то — резкий удар. Я не могу сказать, что точно было. Меня начали бить, я упал и на момент потерял сознание. Я испытывал страх смерти, так как боялся, что меня убьют”, — поведал Сынаялг.

Согласно материалам следствия, 30 июня утром на Пярнуском шоссе в ходе уличного конфликта Таави Сынаялг выстрелил в руку 26-летнему мужчине, который был доставлен в больницу, его ранение оказалось не очень серьезным.

Самого Сынаялга, у которого было разрешение на оружие, сначала задержали, а затем арестовали. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления он находился под воздействием кокаина.

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