Получившая сильные ожоги сирийская беженка из Ласнамяэ вышла из комы

Получившая тяжелые ожоги сирийка из Ласнамяэ находится в сознании и уже дала показания полиции.

Этот факт подтвердил Delfi советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас: "Да, это на самом деле соответствует действительности". Но больше он сейчас сказать не может, поскольку производство еще идет.

Три месяца назад живущая в Ласнамяэ 22-летняя сирийка получила тяжелые ожоги. Женщина сама позвонила в скорую помощь, вскоре она впала в кому.

Подозреваемым по делу является ее 19-летний супруг, относительно которого считают, что он поджег свою жену.

Молодого человека после происшествия арестовали на два месяца. Вместе с женщиной в квартире вдобавок к супругу находился также маленький ребенок.