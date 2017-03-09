Получившая сильные ожоги беженка — в больнице без сознания. У полиции — три версии случившегося

Вчера вечером из ласнамяэской квартиры на улице Маяка в больницу доставили молодую женщину с ожогами. По данным Delfi, пострадавшая — военная беженка из Сирии.

На данный момент пока неизвестно, что случилось. У женщины сильные ожоги, ее состояние критическое, поэтому невозможно взять показания.

Не исключено, что женщина сама себя подожгла, или же что с этим преступлением связан ее муж. Известно, что на женщине была легковоспламеняющаяся одежда. Она сама вызвала себе скорую.

В тяжелом состоянии

”Сейчас она пребывает под надзором медиков, находится без сознания в тяжелом состоянии. Да, она сама вызвала себе скорую. Когда скорая приехала в квартиру, она уже находилась в очень тяжелом состоянии”, — пояснила прокурор Саскиа Каськ. По ее словам, есть основания полагать, что инцидент произошел дома, где в тот момент находились и ее супруг — 19-летний сириец, и их маленький ребенок — 2,5 года.

У полиции есть три версии: это был несчастный случай, попытка самоубийства или преступление. ”Если это преступление, то его мог совершить — то есть, быть поджигателем — только ее молодой супруг”, — добавила прокурор.

Муж задержан

Для проверки последней версии заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В случае признания виновным предусматривается наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения сроком до одного года. ”Но я еще раз подчеркиваю, что все эти три варианта в данный момент равноценны, и полиция делает все от себя зависящее, чтобы узнать правду”, — добавила Саскиа Каськ.

Поскольку 22-летняя девушка находится в больнице без сознания, она не может дать показания. Однако на 48 часов задержан ее супруг. Он также был допрошен. После дачи показаний полиция продолжает рассматривать все три версии.