20.02.2018, 15:50

Полиция задержала Юргена Лиги без прав за рулем

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Jürgen LigiFoto: Rauno Volmar

Сегодня Õhtuleht писал, что полиция задержала депутата Рийгикогу Юргена Лиги (Партия реформ) за рулем автомобиля без водительских прав. Лиги подтвердил Delfi, что данный инцидент действительно произошел.

Депутат признает свою ошибку — он не следил за сроком истечения действия водительских прав. "Ошибочно считал, что э-государство оповещает о истечения срока действия документов по электронной почте", — добавил он.

На данный момент Лиги устранил свои проблемы с водительскими правами и даже не помнит дату, когда произошел инцидент.

Тем не менее Лиги похвалил полицию за хорошо проделанную работу.

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