Полиция задержала в торговом центре Kristiine мужчину с похожим на оружие предметом

Сегодня вечером полиция получила сообщение, что в таллиннском торговом центре Kristiine находится мужчина, у которого видели предмет, который мог быть огнестрельным оружием.

Полиция приняла звонок около половины восьмого и отреагировала большим составом, в том числе подразделением быстрого реагирования, сказала пресс-секретарь полиции Хелен Ульдрих.

Входы в центр оцепили. Людей в центр не пускали, но из центра не эвакуировали. Выходить разрешали.

После некоторых поисков соответствующего описанию мужчину нашли в одном из магазинов электроники. Мужчину задержали. Похожий на оружие предмет оказался не огнестрельным оружием, однако напоминал его. В данный момент полиция беседует с мужчиной, чтобы узнать, каковы были его цели. Насколько известно, он никому не угрожал этим предметом и не пытался что-либо ограбить или украсть.