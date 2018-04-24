24.04.2018, 15:17

Полиция задержала в Таллинне гражданина Ирака, подозреваемого в совершении изнасилования

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В субботу полиция задержала 35-летнего гражданина Ирака, который подозревается в изнасиловании 23-летней гражданки Финляндии в Таллинне.

Вчера мужчина был взят по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и по разрешению суда под стражу.

По собранной на данный момент полицией информации, мужчина подозревается в том, что ранним утром 14 апреля он совершил в Таллинне в районе перекрестка ул. Рауа преступление сексуального характера. Медицинская помощь жертве не потребовалась. Подозреваемый является гражданином Ирака, который находится в Эстонии на основании вида на жительство.

По словам руководителя группы по борьбе с преступлениями сексуального характера Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, данный случай является исключением.

"Изнасилования, совершаемые на улице, когда жертва и подозреваемый незнакомы, совершаются очень редко. Сразу же после получения сообщения мы занялись установлением личности человека, который мог совершить возможное преступление. В прошлое воскресенье, 22 апреля, мы задержали мужчину в Таллинне в одном из увеселительных заведений. При установлении личности и задержании нам оказал большую помощь сотрудник охранной фирмы", – рассказал Реймо Райвет, который руководит предварительным следствием.

„Для нас важно, чтобы о каждом сексуальном преступлении или нападении с целью совершения преступления сексуального характера всегда сообщали полиции. Таким образом мы можем проверить информацию, быстро отреагировать и сразу заняться установлением личности возможного подозреваемого", – добавил Райвет.

По данному случаю начато уголовное делопроизводство на основании статьи об изнасиловании.

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