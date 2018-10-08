Полиция задержала в Кохтла-Ярве мужчину, подозреваемого в распространении фентанила

Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп сказала, что фентанил является очень опасным веществом и одним из приоритетов полиции является борьба как с организованными группировками, так и с уличными дилерами.

„Люди, которые занимаются распространением этого опасного вещества и зарабатывают на этом, представляют опасность для нашего общества. От передозировки наркотиками в прошлом году в Идаской префектуре погибло 32 человека. Употребление любых наркотических веществ опасно, и мы работаем для того, чтобы убрать наркотики с наших улиц", — сказала Мюрсеп.

При задержании у подозреваемого были изъяты наличные, 30 мини-упаковок из фольги и два грамма наркотического вещества.

Экспресс-тест показал, что вещество является фентанилом. Из двух граммов фентанила можно получить примерно 80 доз.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, он ходатайствовал о взятии мужчины под стражу, так как есть достаточно оснований полагать, что находясь на свободе, подозреваемый может совершить новые преступления, а также уклоняться от уголовного делопроизводства.

„Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, новое преступление было совершено в ходе испытательного срока, а также он нарушал требования по контролю за поведением, что означает, что он не сделал выводов из вынесенного ему наказания и не стал вести себя законопослушно", — добавил Сергей Листов.

В пятницу, 5 октября, Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под сражу и по разрешению Вируского уездного суда он был взят под стражу на два месяца.