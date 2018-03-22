Полиция задержала шестерых предполагаемых членов преступной группировки. В их числе — криминальный авторитет Олег Мартовой

Сотрудники Центральной криминальной полиции и криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали шестерых мужчин, которых подозревают в причастности к преступной группировке, и в их числе — Олег Мартовой, известный деятель преступного мира, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.

Стражи правопорядка подозревают, что группировка была сформирована в конце сентября 2016 года и занималась контрабандой алкоголя, а также продажей наркотиков в странах Балтии и Скандинавии.

Представитель Центральной криминальной полиции Аго Лейс сказал "Актуальной камере", что расследование было начато в 2016 году. На этой недели прошли обыски в двух десятках мест, связанных с подозреваемыми.