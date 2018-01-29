Полиция задержала шесть человек, которые выманили более миллиона евро у государства

На прошлой неделе полиция задержала пять мужчин и одну женщину. Есть основания подозревать их в мошенничестве и пособничестве, в результате чего они выманили у PRIA и KIK более миллиона евро.

Согласно подозрению, 38-летний Мадис и 37-летняя Марика в период 2010-2016 представили PRIA и KIK соответственно восемь и два содержащих неверные данные инвестиционных ходатайства на покупку разного инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

Путем фиктивных ценовых предложений и фиктивных цепей сделок мошенники обманули PRIA и KIK, чтобы сами не выплачивать долю собственного участия. На основании десяти содержащих неверные данные ходатайств PRIA и KIK в период 2010-2015 сделали лицам выплаты общей суммой более миллиона евро.

В прошлый вторник подозреваемые были задержаны, также был проведен обыск их жилплощади и автомобилей. У одного из них нашли также патроны, происхождение которых выясняется.

Государственный прокурор Эве Олеск объяснила, что обман PRIA и KIK был тщательно продуман. Есть основания полагать, что мошенники привлекли к этому посредников, на чьи имена были оформлены фирмы, а представленные ведомствам данные были подделаны.

Центральная криминальная полиция добавляет, что деятельность мошенников была нацелена на то, чтобы обманом получить выделяемое ЕС пособие.