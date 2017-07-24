Полиция задержала пьяного водителя автобуса, перевозившего детей в летний лагерь

Сегодня в первой половине дня полицейские Ида-Харьюского отделения полиции проводили рейд "Дуют все" в волости Йыэляхтме. За три часа полицейскими было задержано восемь водителей, употреблявших алкоголь, среди них был водитель микроавтобуса, которой вез детей в летний лагерь, сообщает Пыхьяская префектура.

"Редко выпадают такие дни, когда на наших дорогах не происходит ни одного ДТП с пострадавшими. К сожалению, также редки и случаи, когда в ходе подобных рейдов все проверенные водители оказываются трезвыми. Это в очередной раз доказывает необходимость таких полицейских операций", — сказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Юхан Евонен.

"Вождение любого транспортного средства в состоянии опьянения недопустимо. Но особенно цинично, когда это совершает профессиональный водитель, перевозящий детей. Профессиональные водители должны показывать другим участникам дорожного движения хороший пример, а не сознательно подвергать их опасности", — добавил Евонен.

Майор полиции призывает всех участников дорожного движения всегда сообщать полиции о транспортных средствах с вызывающим подозрение стилем вождения, дающим основание полагать, что за рулем может быть нетрезвый водитель.

"Замечая такое транспортное средство, позвоните по номеру 112, чтобы полицейские смогли как можно быстрее проверить эту информации и задержать представляющего опасность водителя. Мы благодарим всех людей, которые уже сообщают нам о таких водителям — мы получаем такие звонки ежедневно, и могу подтвердить, что люди оказывают этим большую помощь", — сказал полицейский.

Сегодня полицейскими Ида-Харьюского отделения полиции в ходе рейда было проверено 1370 водителей. В год сотрудниками департамента проверяется состояние примерно 700 000 водителей. В этом году полицейскими было задержано около 3700 нетрезвых водителей, из них 1500 водителей было в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. По вине нетрезвых водителей в 2017 году произошло 255 ДТП, в которых погибло семь человек и пострадал 91 человек.