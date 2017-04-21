Полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомного из Ласнамяэ

12 марта было получено сообщение, что в заброшенном здании на Лаагна теэ было найдено тело 52-летнего мужчины с признаками насилия. По предварительной информации мужчина постоянно ночевал и проживал в заброшенном здании.

6 апреля Харьюский окружной суд по ходатайству Пыхьяской Окружной прокуратуры взял под стражу 46-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве мучительным или жестоким способом. Согласно подозрению, поздним вечером 12 марта в Таллинне в заброшенном депо на Раху теэ 46-летний мужчина неоднократно ударил ножом 52-летнего мужчину. Вследствие полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм:

"На данный момент есть основание полагать, что мужчины знали друг друга. Вероятно, имел место бытовой конфликт, в результате чего один человек погиб. Распространялись слухи, что с этим происшествием могли быть связаны несовершеннолетние. Среди прочих версий мы проверили и эту версию, но собранные доказательства этого не подтверждают.

Депо на Раху теэ является проблемным местом, где обитают люди с асоциальным образом жизни. Мы знаем, что заброшенные здания привлекают и подростков, так как в таких местах можно вместе скрыто употреблять алкогольные напитки и табачные изделия — за компанию очень легко совершить какие-то поступки необдуманно. Продуманная и ухоженная среда помогает в создании безопасности и предупредить преступления. Заросшие пустыри или заброшенные здания, в которые легко проникнуть, и раньше становились причиной для беспокойства. Владелец здания обязан позаботиться о принадлежащей ему территории, самых простой способ предупредить возможные проступки, преступления и несчастные случаи — преградить вход в заброшенные здания. Например, на хорошо освещенной улице либо у здания, на котором есть камера видеонаблюдения, гораздо меньше вероятность того, что будет совершено преступление".