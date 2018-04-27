Полиция задержала нетрезвого водителя, обнаружив в том же автомобиле находящегося в розыске человека

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре сообщил в Twitter, как полиции удалось благодаря сигналу неравнодушного гражданина задержать пьяного водителя, а также человека, находящегося в розыске.

Тамбре пишет, что пару дней назад один из участников дорожного движения сообщил полиции об автомобиле, водитель которого управлял им таким образом, что можно было предположить, что он не трезв. Когда полицейский патруль остановил эту машину, в ней обнаружился не только пьяный водитель, но и человек, находящийся в розыске, сидевший на пассажирском месте.