Полиция задержала мужчину, который выманивал деньги за несуществующее мясо

Следователь Раплаского отделения полиции Райн Саар сказал, что мужчина заходил в различные учреждения и предлагал по сходной цене мясо, которое никто из покупателей не получил.

„Он принимал заказы и брал за мясо предоплату, обещая вернуться с товаром через пару часов. Но заказчики товара так и не получили, также он не оставлял ни своих контактов, ни подтверждающих заказ документов", – рассказал Саар.

„Если какое-то предложение или сделка кажется вам странной или вызывает подозрение и сделку предлагают совершить так, что позже нет возможности доказать ее заключение, то лучше отказаться от таких предложений", – предупреждает полицейский о возможных мошенничествах.

Мужчина задержан на 48 часов, начато делопроизводство о проступке.