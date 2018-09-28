28.09.2018, 17:30

Полиция задержала мужчину, который выманивал деньги за несуществующее мясо

 (29)
rus.delfi.ee
EST
Sealiha.
Sealiha.Foto: Anni Õnneleid

Полицейские задержали вчера в Таллинне 64-летнего мужчину, который представлялся продавцом мяса, брал предоплату и выманивал таки образом деньги у жителей серверной части Эстонии.

Следователь Раплаского отделения полиции Райн Саар сказал, что мужчина заходил в различные учреждения и предлагал по сходной цене мясо, которое никто из покупателей не получил.

„Он принимал заказы и брал за мясо предоплату, обещая вернуться с товаром через пару часов. Но заказчики товара так и не получили, также он не оставлял ни своих контактов, ни подтверждающих заказ документов", – рассказал Саар.

„Если какое-то предложение или сделка кажется вам странной или вызывает подозрение и сделку предлагают совершить так, что позже нет возможности доказать ее заключение, то лучше отказаться от таких предложений", – предупреждает полицейский о возможных мошенничествах.

Мужчина задержан на 48 часов, начато делопроизводство о проступке.

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