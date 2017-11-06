Полиция задержала мужчину, который угрожал ножом и пневматическим оружием подросткам в Кейла

Вчера около 20:00 в полицию сообщили, что в Кейла на школьном стадионе мужчина угрожал ножом и похожим на оружие предметом компании молодых людей. Полицейские быстро установили личность мужчины и сегодня ночью задержали его.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги, это было очень тревожное сообщение. "К находившимся на стадионе молодым людям подошел мужчина с признаками опьянения, который стал угрожать им пневматическим оружием и ножом. Мальчики побежали к Кейласкому отделению полиции и позвонили в Центр тревоги. Мальчики — молодцы, дали полицейским точное описание человека и машины", — сказал Пийримяги.

Он добавил, что молодые люди повели себя правильно, когда ушли от опасного мужчины и сразу позвонили по номеру 112. "В таких ситуациях следует обеспечить свою безопасность и вызвать полицию, и молодые люди так и сделали", — сказал полицейский.

Полицейские при помощи дошедшей до них информации и записей городских и школьных камер наблюдения начали устанавливать мужчину и его машину. Дальше последовали широкомасштабные поиски во всем Ляэне-Харьюском регионе.

"Полицейские проверили районы Кейла, Клоога, Лехола, Охту, Карьякюла, Кумна, Тутермаа и Валингу. Вскоре блюстители порядка нашли перед многоквартирным домом поблизости от города Кейла соответствующий описаниям фургон", — сказал Пийримяги.

Полиция установила, в какой квартире живет предполагаемый угрожавший, и около 3:30 задержала 26-летнего мужчину в его собственном доме. Блюстители порядка доставили мужчину в отделение.

Для выяснения более точных обстоятельств произошедшего начали уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает тяжкое нарушение общественного порядка. Досудебным производством руководит Пыхьяская окружная прокуратура, ведет его Пыхьяская префектура.

Руководитель досудебного производства по уголовному делу, окружной прокурор Эве Соостар добавила, что у задержанного в качестве подозреваемого мужчины нет действующих наказаний и мужчина пока задержан на 48 часов.