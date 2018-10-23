Полиция задержала мужчину, который домогался до девочек и женщин по всему Харьюмаа(12)
Полиция задержала 38-летнего мужчину, который в конце сентября и начале октября домогался в Таллинне, Саку и Раэ до девушек и женщин.
Полиция задержала 38-летнего мужчину, который в конце сентября и начале октября домогался в Таллинне, Саку и Раэ до девушек и женщин.
Согласно обвинениям, мужчина подходил к ним и трогал за интимные зоны. В пятницу суд признал его виновным и наказал в рамках дела о проступке 18 днями ареста а в рамках уголовного дела условным сроком. Кроме этого, его обязали пройти социальную программу и запретили общаться с лицами младше 14 лет.
Полиция призывает всех, кто становится жертвами такого рода преступлений, сообщать об этом в правоохранительные органы.
На странице волости Саку в Facebook 8 октября появилось сообщение о том, что вечером того же дня на улице Канникесе лысый мужчина средних лет домогался до двух 11-летних девочек. Мужчина зашел за девочками в подъезд и стал трогать одну из них. ”К счастью, дети зашли в квартиру, а мужчина убежал”, — сообщили жители волости.
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