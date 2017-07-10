10.07.2017, 18:35

Полиция задержала мужчин, укравших кроссовые мотоциклы в Хаапсалу


rus.delfi.ee
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На прошлой неделе полиция задержала в Хаапсалу двоих мужчин, которых есть основания подозревать в краже кроссовых мотоциклов.

5 июля полиция получила сообщение, что в Хаапсалу на улице Хаава взломали гаражный комплекс и украли оттуда два кроссовых мотоцикла KTM. Быстрые действия помогли полицейским по еще горячим следам задержать совершивших кражу 31-летнего и 41-летнего мужчин из Латвии, в автомобиле которых нашли один украденный кроссовый мотоцикл. Полиция сразу нашла поблизости от места происшествия и второй украденный мотоцикл. По решению суда обоих мужчин взяли под стражу.

По факту данного инцидента начато уголовное производство по статье, рассматривающей кражу, совершенную группой лиц.

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