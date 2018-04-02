Полиция задержала криминального авторитета Олега Мартового. Кто он и чем ”отличился”?

Недавно Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) задержала известного криминального авторитета Олега Мартового (52) по подозрению в организации ОПГ и незаконном обороте наркотиков и нелегального алкоголя.

Согласно подозрениям, созданная им вместе с 44-летним Эдуардом ОПГ занималась незаконным оборотом нескольких видов наркотических веществ как в Эстонии, так и в Латвии, Литве и Скандинавии.

Мартовой известен ЦеКриПо уже не один десяток лет, фигурируя в рапортах еще с разборок 90-х, но в тюрьме он сидел лишь однажды, да и то недолго. Судили мужчину неоднократно, но до настоящего времени серьезных обвинений ему за недоказанностью вины удавалось избежать.

В 1999 году Мартовой предстал перед судом вместе с Хароном Дикаевым. Тогда вину Дикаева доказать не удалось, обвинительного приговора избежал и Мартовой.

В 2002 году Мартовой вновь был задержан, на этот раз по подозрению в убийстве известного криминального авторитета Василия Матюшкина, но вновь за недостаточностью улик отделался довольно легко. Он был признан виновным лишь в хулиганстве и наказан условно.

В 2005 году Мартовой впервые получил реальный срок, вновь оказавшись на скамье подсудимых с Хароном Дикаевым. Согласно обвинению, Мартовой по заказу Дикаева ”выбил” долг из одного бизнесмена. За жесткое вымогательство суд отправил Мартового за решетку на четыре года, но в июне 2008 года мужчина с положительной характеристикой освободился досрочно. ”Он умеет хорошо общаться, преодолевать эмоциональное напряжение. У него есть четкие цели, связанные с работой и семьей. В связи с этим он обладает предпосылками для дальнейшего законопослушного поведения. Похоже, для себя он продумал, что в дальнейшем можно сделать по-другому, чтобы более не конфликтовать с законом”, — значилось в соответствующем постановлении суда.

Суд отметил, что у мужчины есть определенное место жительства у спутницы жизни и сына и что женщина готова поддерживать его как морально, так и материально. Также его ждет работа тренера. Всестороннюю помощь обещал оказать и его брат Сергей, который теперь сам вместе с родственником и еще четырьмя мужчинами задержан за принадлежность к ОПГ. Сергей Мартовой ранее в уголовном порядке не наказывался.

По словам главы главы бюро по борьбе с организованной преступностью ЦеКриПо Аго Лейси, ведение процессуальных действий в рамках данного уголовного дела началось еще в 2016 году, а сейчас были произведены ”первые публичные действия”. ”Мы обыскали около 20 связанных с подозреваемыми мест и в сотрудничестве в Пыхьяской префектурой продолжим вести процессуальные действия и собирать доказательства”, — сказал он.

Государственный прокурор Вахур Верте сообщил, что к настоящему момент подозреваемые допрошены и прокуратора ходатайствовала об их заключении под стражу. ”Суд посчитал, что собранных доказательств достаточно, чтобы на время предварительного следствия заключить подозреваемых под стражу”.