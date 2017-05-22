Полиция задержала дорожного хулигана: скорость 180 км/ч, поддельные права и ребенок в машине

В воскресенье вечером в Пярнумаа полиция задержала превысившего скорость и при этом перевозившего маленького ребенка мужчину, который также предъявил блюстителям порядка поддельные водительские права.

Полиция задержала мчавшегося водителя в Пярнумаа в волости Аре, где у него зафиксировали скорость более 180 км/ч.

Когда полицейские задержали машину, находившийся за рулем 28-летний мужчина предъявил блюстителям порядка выданные в Великобритании водительские права. При проверке выяснилось, что у мужчины все-таки нет водительских прав, потому что в Великобритании ему их не выдавали. Также полиция установила, что вдобавок к сильному превышению скорости и отсутствию водительских прав мужчина также перевозил в автомобиле больше людей, чем разрешено — вместе с ним в машине находились в общей сложности шесть человек, одним из которых был двухлетний ребенок без соответствующего требованиям снаряжения безопасности.

Полиция задержала мужчину в порядке проступка за превышение разрешенной скорости и езду без водительских прав. Вдобавок в отношении него также начато уголовное производство за использование поддельного документа.