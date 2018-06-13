13.06.2018, 18:51

Полиция задержала близ Тарту пьяного водителя грузовика, ему предъявлено подозрение в преступлении

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rus.delfi.ee
EST 14
Narva
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Вчера полицейские задержали поблизости от Тарту пьяного водителя грузовика, вихляющий стиль езды которого привлек внимание другого участника движения. Водителю предъявили подозрение в преступлении.

Отреагировавший на сообщение полицейский патруль заметил соответствующий описанию грузовик и дал ему сигнал остановиться. Водитель же грузовика на сигнал не отреагировал и спокойно продолжил ехать.

Усилия полицейских заметил другой водитель грузовика, который, замедлившись, вынудил двигавшийся за ним КамАЗ затормозить. После этого полицейским удалось остановить совершавший опасные маневры КамАЗ на обочине на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Тарту. При проверке его водителя выяснилось, что за рулем грузовика был пьяный 46-летний гражданин России. Его отстранили от вождения, задержали в качестве подозреваемого в преступлении и доставили прямиком в арестную камеру.

"При задержании мужчина признался, что предшествующей ночью выпил несколько бутылок слабоалкогольных напитков, поспал и утром посчитал себя годным для езды", — объяснил руководитель Тартуской патрульной службы Альвар Пяхкель. "К сожалению, мужчину подвели ощущения и состояние здоровья, и он сел за руль тяжелой полностью загруженной машины пьяным. Это решение со стороны профессионального водителя равносильно умышленно совершенному преступлению, и ему нет никакого оправдания", — отметил Пяхкель.

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