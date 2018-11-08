Полиция задержала 51-летнего мужчину, который приставал к семилетней девочке(30)
В начале этой недели жительница Эльва рассказала в соцсетях, как один мужчина схватил одноклассницу ее семилетней дочери за руку и положил ее руку себе на промежность.
В начале этой недели жительница Эльва рассказала в соцсетях, как один мужчина схватил одноклассницу ее семилетней дочери за руку и положил ее руку себе на промежность.
Как сообщила Delfi ведущий следователь группы защиты детей Лыунаской префектуры Лийа Килп, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. ”В рамках следствия полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего местного жителя”, — сказала она.
По словам окружного прокурора Лыунаской прокуратуры Рауля Хейдо, завтра прокуратура намерена ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. ”Поскольку речь идет о тяжком преступлении сексуального характера, направленном на ребенка, и подозреваемый и раньше представал перед судом за ненадлежащие сексуальные деяния, во избежание повторения подобных случаев необходимо заключить его под стражу”, — сказал он.
Килп в свою очередь отметила, что родители должны объяснить своим детям, что в подобных случаях не стоит держать все в себе, а следует рассказать кому-то из взрослых, чтобы полиция могла найти человека по горячим следам и предотвратить другие преступления.
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