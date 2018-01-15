Полиция: выходить на лед Пярнуского залива еще опасно

Хотя с наступлением морозной погоды в Пярнуском заливе уже возникло ледовое покрытие, лед еще недостаточно прочен и поэтому выходить на лед залива по-прежнему опасно.

По словам старшего пограничника Пярнуского отделения полиции Эрвина Хамбурга, лед залива еще недостаточно прочен, чтобы выдерживать вес человека.

"Сейчас толщина льда составляет примерно пять сантиметров, но этого недостаточно для того, чтобы безопасно передвигаться. На лед можно будет безопасно выходить, когда толщина льда будет не менее 10 сантиметров. Рыбакам-любителям надо запастись терпением и подождать с выходом на лед. Мы оцениваем состояние льда ежедневно и сообщим, когда выходить на лед будет безопасно", — сказал Хамбург.

В случае, если на водоеме вы попадете в опасную ситуацию, незамедлительно звоните на номер 112.