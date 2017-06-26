Полиция: в праздники большинство вызовов было связано с нетрезвыми людьми

Во время празднований Яанова дня полицейским чаще всего пришлось заниматься конфликтами, возникшими между нетрезвыми людьми.

По словам руководителя бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдера, в этом году большая часть вызовов, полученных полицией во время праздников, была связана с нетрезвыми людьми. "В состоянии опьянения люди теряют способность предупреждать возникновение конфликтов и решать конфликты словами, поэтому иногда в ход шли кулаки и попавшиеся под руку предметы. Больше всего вызовов было о нарушавших общественный порядок нетрезвых людях", – сказал Пыдер. В нескольких случаях полицейским пришлось помочь доставить людей в состоянии опьянения домой или в вытрезвитель. "Но большинство людей отпраздновало Яанов день наилучшим образом, то есть без привлечения оперативных служб", – добавил майор полиции Валдо Пыдер.

Во время праздников самое тяжкое преступление было совершено 24 июня в Нарве, где был убит 40-летний мужчина. Полицейские задержали подозреваемого. В течение трех дней по статье о применении физического насилия было начато 23 уголовных делопроизводства.

По словам Пыдера, полицейские задержали более 100 нетрезвых водителей. "Крайне прискорбно, что некоторые люди из-за своего безразличия подвергают нас всех опасности. Ни одна поездка не может быть настолько важна, чтобы сесть за руль нетрезвым. За свою службу я не встречал ни одного человека, который сказал бы после совершения аварии, в которой пострадали или погибли люди, что этот праздник того стоил. Всегда можно поехать на такси, общественном транспорте или попросить помощи трезвого друга", – сказал Пыдер.

Нетрезвые водители стали причиной двух ДТП, в которых пострадали люди. Еще в одном из случаев автомобиль выехал в канаву в Харьюмаа на дороге Кейла-Яэсмяэ. Было установлено, что предполагаемый водитель, 19-летний молодой человек, находился в состоянии опьянения. Молодой человек пытался скрыться с места происшествия, оказал при задержании сопротивление и ударил полицейского. Всего за три дня праздников в различных ДТП пострадали пять человек. В результате трагического несчастного случая в южной Эстонии погиб 16-летний молодой человек.

Майор полиции добавил, что, хотя долгие праздники всегда для полиции означают, что будет больше работы, из года в год все больше людей понимает, что они сами могут сделать праздники безопаснее. "Многие люди позаботились о том, чтобы с их друзьями и близкими не произошло несчастья и чтобы они добрались домой безопасно. Благодаря наблюдательности и небезразличию людей были предупреждены сотни конфликтов и несчастных случаев", – сказал Валдо Пыдер.