Полиция установила личность человека, останки которого были найдены на окраине Маарду

В ноябре прошлого года на окраине Маарду прохожим были найдены останки человека. На данный момент экспертизой ДНК было выяснено, что был найден Арво, пропавший в июне прошлого года, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

По собранной полицией информации на данный момент нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления. Точную причину смерти выяснит дальнейшая экспертиза.

Полицейские уже встретились с близкими Арво. Мы благодарим издания, которые опубликовали сообщение о поисках Арво, но просим через некоторое время удалить новость и фото из новостной ленты, принимая во внимание интересы семьи.

69-летний Арво ушел из дома на ул. Кеэмикуте в Маарду 22 июня около 9.30 часов.

Полиции сообщили о пропаже Арво 26 июня.

