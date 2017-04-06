Полиция усиливает оперативность и присутствие в сельской местности

При помощи дополнительных денежных средств в ближайшие году будут созданы 45 должностей окружных полицейских и 75 должностей оперативников.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт и глава Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер вчера сообщили, что в период 2018–2021 в бюджет PPA добавиться 21,5 миллион евро, предназначенные для увеличения числа оперативников и окружных полицейских.

Анвельт заверил, что данная инвестиция, крупнейшая для PPA за последние десять лет, не будет осуществлена за счет внутренних ресурсов.

В течение четырех лет планируется увеличить число окружных полицейских на 45 сотрудников — с 126 до 171. Это обойдется в шесть миллионов евро. По словам Вахера, основная часть из них будет работать в сельской местности, чтобы в каждом самоуправлении был хотя бы один окружной полицейский.

Количество оперативников увеличится на 75 человек, таким образом их будет 150. Вместе со снаряжением и обучением на это уйдет в течение четырех лет 15,6 миллионов евро. В Идаской и Ляэнеской префектурах будут созданы оперативные подразделения, в каждом из которых будет 25 сотрудников.

В Пыхьяской и Лыунаской префектурах усилят уже имеющиеся подразделения: к имеющимся 58 оперативникам в Пыхьяской префектуре добавится семь человек, а к 35 оперативникам Лыунаской префектуры — 18 человек.

По словам министра внутренних дел, в Эстонии жить безопасно, но для поддержания текущей ситуации нужно усиливать защиту. Анвельт добавил, что оперативники особо важны в кризисных ситуациях.

Откуда найти людей на новые должности? По словам Анвельта, эти должности — карьерная возможность, и в первую очередь нужно найти молодых людей, которые сначала начнут работу в обычном патруле. Он добавил, что персонал PPA постоянно расширяется.