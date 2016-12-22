Полиция пригорода Чикаго Манделейн в штате Иллинойс в США разыскивает мужчину из Эстонии, которого подозревают в просмотре и распространении детской порнографии. Эстонская полиция оповещена о его розыске, но нет оснований считать, что он может быть в Эстонии.

Эстонца Рауля подозревают в том, что он смотрел, а также размножал детскую порнографию.

Жившего поблизости от Чикаго в Манделейне эстонца задержали 25 октября в качестве подозреваемого во владении детской порнографией. К задержанию привело сообщение от Google, где администраторы заметили подозрительную загрузку. Полиция обыскала квартиру Рауля и нашла в его компьютере пять порнографических фотографий детей. Мужчину сразу арестовали. Днем позже его освободили под залог в 15 000 долларов.

Но 16 ноября выдали новый ордер на его арест, к этому времени его подозревали уже в размножении детской порнографии.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, власти США передали информацию эстонским правоохранительным органам и они оповещены о разыскиваемом эстонце. В данный момент нет оснований считать, что он может находиться в Эстонии.