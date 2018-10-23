23.10.2018, 09:25

Полиция спасла маленького щенка от жестокого хозяина: возбуждено уголовное дело

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Полиция спасла маленького щенка от жестокого хозяина: возбуждено уголовное дело
Foto on illustreerivFoto: Tiit Blaat

19 октября жители Раквере заметили, что щенок их соседей, которому около полугода от роду, несколько дней передвигается на трех лапах. Было видно, что животному очень больно.

Они отвезли щенка в ветеринарную клинику, где у него диагностировали перелом большой берцовой кости. После оказания медицинской помощи животное отправили в Таллинн, где ему подыщут новый дом.

Идаская префектура отмечает, что за жестокое обращение с животными по статье 264 пенитенциарного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до года. В отношении хозяина щенка возбуждено уголовное дело.

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