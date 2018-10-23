Полиция спасла маленького щенка от жестокого хозяина: возбуждено уголовное дело

Они отвезли щенка в ветеринарную клинику, где у него диагностировали перелом большой берцовой кости. После оказания медицинской помощи животное отправили в Таллинн, где ему подыщут новый дом.

Идаская префектура отмечает, что за жестокое обращение с животными по статье 264 пенитенциарного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до года. В отношении хозяина щенка возбуждено уголовное дело.