Полиция: Рождество ознаменовали алкоголь и насилие над близкими

В рождественские праздники полиция была вынуждена ежедневно реагировать примерно на 30 вызовов, связанных с насилием над близкими.

"Полиции в праздники пришлось поработать. Основные ключевые слова, которыми можно охарактеризовать вызовы — это алкоголь и насилие в отношении близких людей. С субботы по понедельник полиция выезжала в сутки в среднем на 30 вызовов, вызванных насилием в семье. На дорогах было всего задержано 70 водителей в нетрезвом виде", — рассказал службе новостей ERR глава оперативного отдела Пыхьяской префектуры Урмас Крулль, передает rus.err.ee.

Он отметил, что, по сравнению с предыдущими годами, в этом году количество случаев насилия увеличилось. "В прошлом году на сутки приходилось 25 случаев, в этом году число превысило 30, и зачастую в них фигурирует алкоголь", — сказал Крулль.

"Люди пьют алкогольные напитки, и в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля, в помощь идут кулаки и другие средства. Полиция на подобные вызовы реагирует всегда. Как правило начинается расследование и обычно оно приводит к наказанию", — добавил он.