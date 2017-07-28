Полиция разыскивает жертв мужчины, подозреваемого в педофилии

На прошлой неделе следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в городе Локса 47-летнего Руслана, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей, значится в пресс-релизе полиции.

Согласно собранной во время предварительного следствия информации, мужчина заманивал девочек к себе домой и совершал в их отношении действия сексуального характера. Мужчина ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей. По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры мужчина и решению суда мужчина сейчас находится под стражей.

По словам руководителя группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей Реймо Райвета, на данный момент установлено три возможных жертвы, это девочки в возрасте от 9 до 12 лет.

„У нас есть основание полагать, что жертв может быть больше. Поэтому просим поговорить со своими детьми и просим всех, у кого есть претензии к этому мужчине, связаться с полицией. Мы ждем любую информацию, которая может помочь следствию", — сказал Реймо Райвет.

Полиция просит всех свидетелей других возможных преступлений и пострадавших связаться со службой защиты детей Пыхьяской префектуры по номеру 5301 9938.