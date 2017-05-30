Полиция разыскивает жертв мужчины, которого подозревают в растлении детей в Ласнамяэ

На прошлой неделе следователи бюро по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне 49-летнего Алексея, подозреваемого в сексуальном растлении детей.

Мужчина перемещался по Ласнамяэ и искал контакта с местными несовершеннолетними. Он неподобающим образом экспонировал себя и занимался на их глазах самоудовлетворением.

В феврале этого года Харьюский уездных суд признал Алексея виновным и сексуальном растлении детей и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца, из которых реально мужчина отсидел лишь время предварительного следствия. Остальной срок — условный с испытательным сроком в два года. Кроме того, он должен был исполнять требования по контролю за поведением. Согласно обвинению, мужчина занимался самоудовлетворением на глазах у детей в общественных местах в разных частях Ласнамяэ. Часто он искал контакта возле школ. Всего было установлено порядка десяти потерпевших, преступления были совершены в 2012-2016 гг.

Да данный момент у полиции есть основания полагать, что мужчина продолжил совершение подобного рода преступлений. На данный момент установлено четыре жертвы, но их может быть больше. ”Для того, чтобы призвать подозреваемого к ответственности, для полиции важно собрать максимальное количество информации о его преступлениях. Несомненно, есть еще дети, которые видели мужчину или которые располагают информацией о его деятельности. Поэтому мы просим родителей поговорить с детьми и в случае необходимости связаться с нами”, — сказал руководитель службы защиты детей и сексуальных преступлений Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

По ходатайству прокуратуры на время предварительного следствия Алексей заключен под стражу.