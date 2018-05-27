Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 59-летнего Ноеля Герарда

С позавчерашнего вечера близкие не могут связаться с мужчиной, который тогда находился в районе Таллиннского порта. С сегодняшнего утра мобильный телефон Ноеля выключен.

Информация о пропавшем мужчине передана всем полицейским патрулям. По данным полиции, Ноель не покидал Эстонию.

У Ноеля крепкое телосложение, он — шатен, носит очки, рост — 190 сантиметров. Одет был в шорты и рубашку. Мужчина разговаривает на английском языке.

Полиция просит всех, кому известно местоположение Ноеля, тех, кто видел его с позавчерашнего дня, сообщить об этом по телефону 112.