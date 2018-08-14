Полиция разыскивает пропавшего в Кивиыли 63-летнего Леонида

По имеющейся в настоящее время информации, Леонид ушел из своего дома в Кивиыли в районе 15 часов 9 августа, не сообщив своим близким, куда он направляется. При этом он оставил дома свои документы и свой мобильный телефон, и поэтому с ним невозможно связаться по телефону.

Полиция после получения сообщения о том, что мужчина пропал, проверила дачу мужчины и другое его место жительства в Пюсси, но, к сожалению, безрезультатно. Полиция проверила и медицинские учреждения. Также выяснилось, что после 9 августа Леонид не связывался со своими друзьями, и продацы местных магазинов не видели его после 9 августа.

Леонид ростом 173 см, у него худощавое телосложение. Когда он уходил из дома, то был одет в черные брюки и синюю рубашку.

Полиция просит всех, кто видел Леонида после 9 августа или у кого есть информация, которая могла бы помочь его найти, сразу же сообщить об этом по телефонам 112, 337 2384 или по электронной почте taavi.unuks@politsei.ee