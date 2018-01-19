Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении преступления против личности

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры разыскивают 46-летнего Эрика. Мужчина обвиняется в совершении преступления против личности в Таллинне в июле 2016 года. Эрик не явился в суд и полиция просит помощи в установлении его местонахождения.

Согласно информации, собранной в ходе предварительного следствия, в июле 2016 года Эрик употреблял вместе со своими знакомыми алкогольные напитки в квартире в Таллинне в районе Китсекюла. Между собравшимися возник конфликт и, согласно обвинению, Эрик и 35-летний Ингвар избили 35-летнего мужчину. Полицейские задержали Эрика и Ингвара, Ингвар был взят под стражу, Эрик находился в ходе предварительного следствия на свободе.

„Сейчас Эрик должен предстать перед судом, но мужчина скрывает свое местонахождение. Нам известно, он может находиться у своих знакомых как в Таллинне, так и вне столицы", – сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

Эрик плотного телосложения, его рост около 192 см. Полиция просит всех, у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом криминальному бюро Пыхьяской префектуры по номеру 5883 6465.