Полиция разыскивает 29-летнюю Грит. Ее жизнь может быть в опасности!

Полиция просит помощи в поисках 29-летней Грит, ушедшей из дома в деревни Кроотузе Пылвамаа. Жизнь женщины может быть в опасности.

Грит ушла из дома сегодня утром. У полиции имеются основания полагать, что без быстро оказанной помощи жизнь женщины может быть в опасности.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, полиция собирает информацию, которая позволила бы выяснить предполагаемый маршрут и местонахождение женщины.

"Большинство районов в этом регионе проверено. Чтобы выяснить направление, в котором двигалась женщина, в поисках задействовали служебную собаку. Собака пыталась найти след в окрестностях озера в деревне Кроотузе, по краям канав, на краю шоссе и вблизи зданий, но не нашла запах женщины", — сказал Вирк.

Полиция также проверила подъезды и подвалы всех многоквартирных домов деревни, пустующие здания и окрестности озера, но до сих пор не нашла женщину.

Не исключено, что Грит успела уехать далеко от дома. Также неизвестно, во что она может быть одета. Всех, кто видел женщину, изображенную на фото, или знает что-либо о ее местонахождении, просят позвонить по номеру 112.