28.09.2018, 11:45

Полиция разыскивает 24-летнего Степана, который подозревается в кражах автомобилей

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rus.delfi.ee
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Tagaotsitav Stepan
Tagaotsitav StepanFoto: PPA

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры устанавливает местонахождение 24-летнего Степана (на фото), который подозревается в совершении краж транспортных средств, получении автомобилей в аренду обманным путем и перепродаже этих автомобилей.

Согласно информации, собранной в рамках начатого в июле этого года уголовного дела, есть основание подозревать, что 24-летний Степан незаконно продал шесть автомобилей. Первые три транспортных средства он продал, когда работал в таксофирме. Имея доступ к транспортным средствам и их документам, мужчина украл у работодателя три автомобиля и продал их.

Позже Степан применил ту же схему с автомобилями, которые он брал в аренду. Взяв в аренду автомобили, он подделывал договоры о купле-продаже, представляясь владельцем, и продавал их.

Мужчина уклоняется от уголовного делопроизводства. По имеющейся информации, он может находиться в Таллинне. Полиция просит всех, кто видел этого мужчину, позвонить по дежурному номеру службы криминального бюро Пыхьяской префектуры 533 100 10.

Tallinn Hockey weekend
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