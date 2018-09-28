Полиция разыскивает 24-летнего Степана, который подозревается в кражах автомобилей

Согласно информации, собранной в рамках начатого в июле этого года уголовного дела, есть основание подозревать, что 24-летний Степан незаконно продал шесть автомобилей. Первые три транспортных средства он продал, когда работал в таксофирме. Имея доступ к транспортным средствам и их документам, мужчина украл у работодателя три автомобиля и продал их.

Позже Степан применил ту же схему с автомобилями, которые он брал в аренду. Взяв в аренду автомобили, он подделывал договоры о купле-продаже, представляясь владельцем, и продавал их.

Мужчина уклоняется от уголовного делопроизводства. По имеющейся информации, он может находиться в Таллинне. Полиция просит всех, кто видел этого мужчину, позвонить по дежурному номеру службы криминального бюро Пыхьяской префектуры 533 100 10.