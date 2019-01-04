Полиция разыскивает 14-летнюю Алину, которая не вернулась домой

Последний раз близкие общались с Алиной в четверг около 20 часов по телефону. После этого ее мобильный телефон был выключен и поэтому невозможно позиционировать местонахождение девушки. Полицейские общались с близкими и друзьями Алины, а также проверили разные адреса, по которым она могла находиться, но поиски пока не принесли результатов.

Рост Алины — 160 см, она худощавого телосложения. У нее каштановые волосы до плеч, на Алине была серая куртка, черные брюки и кроссовки.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь выяснить местонахождение Алины, просим позвонить молодежному полицейскому Йыхвиского отделения полиции по номеру +372 5855 8390.