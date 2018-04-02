Полиция расследует: в Таллинне женщина с цепью нападает на собак и их хозяев

На одной посвященной собакам странице в социальной сети распространилась информация, что женщина нападает на улице на собак и их хозяев. Полиция сообщила, что им представили заявление об этом.

"Сегодня [во вторник — прим. ред.] в 18:20 на улице Теллискиви русская женщина возрастом около 35-40 лет, решила достать из сумки укороченную цепь для привязи скота и напасть на мою собаку. Когда я оттащил собаку, она попыталась попасть по мне. Все же повезло, и ни по кому из нас она не попала", — пишет человек, столкнувшийся с агрессивной женщиной.

Под данным постом многие владельцы собак писали, что и у них происходили подобные инциденты с участием данной женщины в разных районах Таллинна.

Пыхьяская префектура сообщила, что к ним поступило заявление о нападении лишь в четверг. Полиция напоминает, что в таких случаях нужно сразу обращаться в полицию, а не писать сообщения в соцсетях.

Если с вами произойдет подобный инцидент, то нужно связаться с Центром тревоги по номеру 112 и вызвать на место полицию. Полиция подчеркивает, что при незамедлительном вмешательстве они могут проверить обстоятельства на месте, зафиксировать и остановить проступок.

Так же сообщалось, что же самая женщина что-то бросила на землю — в таком случае нужно тоже сразу вызвать полицию, так как через пару дней после данного инцидента сложно собирать улики.