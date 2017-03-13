Полиция раскрыла возраст погибших в результате столкновения поезда и легковушки

По предварительным данным, погибшими в результате столкновения пассажирского дизельного поезда Elron и легкового автомобиля Toyota на железнодорожном переезде Сомпа в Ида-Вирумаа оказались мужчины в возрасте 27 и 29 лет.

Об этом утром в понедельник, 13 марта, сообщила полиция, передает rus.err.ee.

Как сообщила в понедельник утром порталу Delfi пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, для выявления всех обстоятельств гибели людей Идаская префектура полиции возбудила уголовное производство.

12 марта в 17:30 в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись ехавший по маршруту Таллинн-Нарва пассажирский дизельный поезд Elron и легковой автомобиль Toyota, в котором находились два человека. Оба они погибли.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что водитель Toyota выехал на встречную полосу, желая обогнать остановившееся перед переездом автомашины.